タレントのYOU（61）が宝島社「SPRiNG」公式YouTubeチャンネルで配信している「YOUのこれからこれから Season2」に出演。ゲストにエッセー執筆を中心に、翻訳、作詞など幅広く活躍する内田也哉子さん（49）を迎え、トークを展開。内田さんは母で女優の樹木希林さん（18年死去）に育てられた子供時代について赤裸々に語った。

父でミュージシャンの内田裕也さん（19年死去）と樹木希林さんの間に生まれた也哉子さん。両親は長く別居生活を送っていたため、母に育てられた。「私はおもちゃも買ってもらえなかったし、服も中学に上がるまで買ってもらえなかったから。消費社会と対極に行く教育をさせられて」と振り返り、「みんなが物を消費する中で、物を見極めて、少ない物の中から自分でクリエイティブに遊んでほしいっていう」母の思いについても明かした。

友人が持っている人形を布やクッションでまねたことを回想。「本当に涙なくしては語れない子供時代で」としみじみ。自身は3人の子供の母となり、「その反動で、自分の子育ての時には必要以上に与えるってことはしてないけども、お誕生日だったらみんなでお祝いしてとか、家族的モーメントとか、子供をみんなで祝福するみたいな。自分がされなかったから」と自虐的に述べた。

また、「親子ってオセロじゃないけど、反動、反転していくと思わない?」とも言及。長男でモデルのUTAについて「裏表はない」性格だといい、ママ友でもあるYOUから「次男は次男で、おじいちゃんじゃない?おじいちゃん出てない?」と突っ込まれると、「アートというか、何か物を作るとかロジックではあんまり説明がつかないことに、どんどん興味を持っていて」と次男が“父似”であることも明かした。長女・伽羅については「今パリで大学院行って、そのまま就職したいって頑張ってるけど」と現状を語った。