大学入学の前年秋から実施される総合型選抜など年内入試を巡り、文部科学省が実施ルールの再検討に着手することがわかった。

主に学力試験で判定する年内入試が拡大しており、高校側は「入試の早期化は高校教育を阻害する」と問題視している。少子化を背景に年内入試を舞台にした受験生争奪戦が激化するなか、文科省は、大学に自制を促したい考えだ。

文科省は１７日、入試ルールを定める高校と大学代表の協議会を招集し、議論を始める。

入試ルールでは、大学個別の学力試験は２月１日以降に行うと定められてきた。ただ、関西の私立大では以前から、年内入試での学力選抜が定着するなど、ルールは形骸化。昨年、東洋大（東京）が学力試験で合否判定する年内入試を導入し、のべ約２万人の志願者を集めて物議を醸した。

年内入試でも志願者の学力を試験で把握したいとの大学側の要望は強く、文科省は今年６月、小論文や面接など複数の評価方式を組み合わせて丁寧な評価を行うことを条件に、年内入試での学力試験実施を容認する新ルールを通知した。

しかし、入試の早期化を止めるまでには至っていない。

東洋大が先月、全国２１会場で実施した年内入試では、学力試験に計２００点を配点した一方、調査書と今年から追加した小論文への配点は計２０点だった。５０年以上前から推薦入試で学力試験を行ってきた近畿大（大阪）は今年から小論文の提出を必須としたが配点化しない。近大の担当者は「入試の変更は受験生や高校の負担になる。新ルールに沿って判断した」という。

新ルールの「抜け道」を探るかのような大学の動きに、全国高校長協会は７月、「高等教育機関としてあるまじき状況がある」と抗議する文書を各大学団体に送付した。内田隆志会長（東京都立三田高校長）は「事実上の一般入試の前倒しで、高校の授業や行事に影響が大きい。試験は２月１日以降の実施に戻すべきだ」と話す。

年明けには２０２６年度中に実施する入試に向けた大学の準備が本格化するため、協議会では早期に方向性を定める方針だ。

東北大の倉元直樹教授（大学入試学）は「高校や大学の学力層に加え、地域によっても捉え方が異なるため、解決は簡単ではない。様々な立場を交えた現場レベルでの話し合いが必要だろう」と指摘する。

◆年内入試＝入学前年の秋から行われる「総合型選抜（旧ＡＯ入試）」と「学校推薦型選抜（旧推薦入試）」の総称。いずれも面接や書類審査など、学力試験以外で意欲や適性などをみて判定するのが一般的。文部科学省の調査では、２０２５年度の私大入学者のうち、６割が年内入試での合格だった。