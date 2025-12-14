佐々木希、マフラー・ブランケット…手編みアイテム一挙公開「売り物みたい」「器用すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/14】女優の佐々木希が14日、自身のInstagramを更新。手編みのアイテムを公開し、反響が寄せられている。
◆佐々木希、手編みアイテム公開
佐々木は「編み物 マフラー、ブランケット、スヌード、バッグ。現場や移動中に。癒し」とつづり、手編みアイテムを紹介。白い糸で編まれたブランケットや、可愛らしいピンクの糸で編んだバッグなどを披露している。
◆佐々木希の投稿に反響
この投稿にファンからは「クオリティ高い」「売り物みたい」「器用すぎる」「多才すぎ」「デザイン可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
