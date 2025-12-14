お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ）が１４日、自身のインスタグラムで第２子の男児が誕生したことを報告した。

蜂谷は「ご報告です」と一緒に笑顔の絵文字を投稿。生まれたばかりの第２子の姿をアップ。別カットで夫婦連名のコメントも公表。「２０２５年１２月１４日、本日の朝８時３０分頃 第二子となります、男の子を出産いたしました。母子共に健康です」と報告し、「サンタさん最高のプレゼントをありがとう。」と無事出産できたことを喜んだ。

投稿では生まれたばかりの息子を抱きかかえる井戸田の様子や、出産を終えて安どの表情を浮かべる蜂谷のカットをアップ。さらに生まれたばかりの赤ちゃんの手に指をからませる写真などもアップした。

この投稿には祝福のコメントが多く寄せられた。「ミニバーグ誕生おめでとうございます」「かわいい、天使、、、」「スライドドアの車早く買わなきゃですね」「おめでとうございます 師匠のお誕生日の次の日！無事に生まれてあみちゃんも元気で安心しました バーグファミリーこれからも推していきます」などの声が集まった。