¡Úµð¿Í¡Û ÏÆÃ«Î¼ÂÀ¥³¡¼¥Á¤È¶¶ËÜÅþ¥³¡¼¥Á¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡ÀÐÄÍÍµØ¹¤ä±§ÅÔµÜ°ªÀ±¤é¥ä¥ó¥°£Ç¤ÎÈôÌö¤Ë´üÂÔ´ó¤»¤ë
¡¡µð¿Í¡¦ÏÆÃ«Î¼ÂÀ£²·³¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡ÊÆâÌî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¡Ë¥³¡¼¥Á¤È¶¶ËÜÅþ£³·³¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤¬£±£´Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£È£Ï£Í£Å£Ô£Ï£×£Î¡¡£æ£å£ó¡¡£²£°£²£µ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤¿Î¾¥³¡¼¥Á¤¬Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤ÏÀÐÄÍ¡£¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£·ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÆÃ«¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡££±¡¢£²ÂÇÀÊÌÜ¥À¥á¤Ç¤â£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ç½¤Àµ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ïº£µ¨¡¢£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÀÐÄÍ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¹âÂ´¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤ÏÊÑ²½µå¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤âÂ®¤¤»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£ÀÐÄÍ¤ÏÊÑ²½µå¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÊÑ²½µå¤Ø¤Î½ç±þÎÏ¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡ÍË¾³ô¤¬¤½¤í¤¦¥ä¥ó¥°£Ç¡£º£µ¨£²·³¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²£°ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿°éÀ®ÆâÌî¼ê¤Î±§ÅÔµÜ¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤¿¡££²£±ºÐ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¶ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÂ¤¬Â®¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥ê¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥×¡£»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£±·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¡£ÏÆÃ«¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î½©¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¶¶ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÍèµ¨£³·³¤Î¥³¡¼¥Á¤Ê¤Î¤Ç£³·³¤«¤é¤³¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£