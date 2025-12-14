井戸田潤の妻・蜂谷晏海、第2子男児誕生を報告 家族ショット掲載し「サンタさん最高のプレゼントをありがとう」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が14日、第2子男児の出産を報告した。自身のインスタグラムで明らかにした。
【写真】小さい、小さいサンタさん…！生まれたばかりのわが子を公開した蜂谷晏海
2人はインスタグラムに連名の文書を掲載し、「本日の朝8時30分頃第二子となります、男の子を出産いたしました」と報告。母子共に健康であることを伝え「4人で迎えるクリスマス。サンタさん最高のプレゼントをありがとう」と感謝の思いを伝えた。
続けて「いつも以上に忙しくなる年末年始、それもまた楽しみです。今後ともあたたかく見守っていただけると幸いです」と呼びかけ、生まれたばかりのわが子と手をつなぐ写真や長男との2ショットを掲載した。
井戸田は1972年12月13日生まれ、愛知県出身。1998年12月、小沢一敬とともにお笑いコンビ・スピードワゴンを結成。05年9月、俳優の安達祐実と結婚するが09年1月に離婚を発表した。
蜂谷は1992年4月16日生まれ、三重県出身。モデルとして活動し、18年度にサッポロビールのイメージガールに選ばれている。
2人は2022年9月に結婚。24年7月に第1子長男が誕生。今年7月に第2子妊娠を報告していた。
