『Emily in Paris』×PEACH JOHNコラボ！魅力的なアイテム

PEACH JOHNが『Emily in Paris』とのコラボレーションコレクションを2025年11月26日（水）に発売！ドラマの主人公エミリーのファッションにインスパイアされた新作アイテムが登場します。下着、ルームウェア、ファッション雑貨など、全5型がラインナップ。アイコニックなデザインに加え、実用性もしっかり兼ね備えたアイテムが勢揃い。エミリーのパリジェンヌスタイルを手に入れるチャンス。

『Emily in Paris』×PEACH JOHNの新作ラインナップ



大人気ドラマ『Emily in Paris』とのコラボレーション第2弾がついに登場！今回は、下着1型、ルームウェア3型、ファッション雑貨1型の計5型がラインナップ。

チュールフリルレースノンワイヤーブラ（価格：3,900円）やレース肌側起毛サテンシャツパジャマ（価格：6,800円）。

ワンポイントレースベロアパジャマ（価格：6,500円）など、どれもエミリーらしい洗練されたデザインで、パリジェンヌの魅力を存分に楽しめます。

ファッション性と実用性を兼ね備えたアイテム



チュールフリルレースノンワイヤーブラ

レース肌側起毛サテンシャツパジャマ

ワンポイントレースベロアパジャマ

『Emily in Paris』×PEACH JOHNのアイテムは、ファッション性だけでなく実用性も抜群。

チュールフリルレースノンワイヤーブラは、アイコニックなデザインに加え、心地よい着用感を実現。

サテンシャツパジャマやベロアパジャマは、肌触りがよく、リラックスした時間を提供してくれます。

さらに、ベロアリボントートバッグ（価格：3,300円）など、日常使いにもぴったりなファッション雑貨も登場！

エミリーのパリジェンヌスタイルを楽しもう！



ホイップリーツイードラメカーディガン

ベロアリボントートバッグ

エミリーのパリジェンヌスタイルを取り入れたPEACH JOHNのコレクションは、どれも優れたデザインと着心地を兼ね備えています。

華やかなドットチュールやサテン生地の使用により、エミリーがパリで魅せるスタイルを身近に感じることができます。

特に、ゴールドプレートやロゴ刺繡がアクセントとなり、洗練された雰囲気を演出。エミリーの世界観を手に入れる絶好のチャンスです♡

今すぐ『Emily in Paris』×PEACH JOHNをチェック！



『Emily in Paris』とのコラボレーションコレクションは、エミリーらしいパリジェンヌスタイルを身近に感じられるアイテムばかり。

ファッション性と実用性を兼ね備えたラインナップで、ドラマの世界観に浸ることができます。

ぜひ、PEACH JOHNの公式サイトでチェックして、おしゃれで快適なアイテムを手に入れてくださいね♡