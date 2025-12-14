＜旦那は単身赴任＞子育てに仕事、家事。1人でやるのはもう限界！電話で愚痴すら聞いてくれなくて…
旦那さんが単身赴任をしていると、子どものことはほぼ全てママが担うことになります。さらに仕事をしていると常に時間に追われて、体力的にも限界が。子どもはママの言うことを聞かないこともあり、ストレスもたまってしまいますね。ママスタコミュニティのあるママも、心身ともに疲れ切っている様子です。こんな投稿がありました。
『旦那は単身赴任。上の子は旦那がいないから自由三昧で、下の子は寂しいのかすぐすねる。仕事も疲れるけれど、1人で子どもを見るくらいなら仕事だけをしていたい。仕事が終わったら自由になれるから、いいよね。家に帰って、さらに子どものことでイライラしたり、世話したりするのが辛すぎる。旦那に愚痴ろうと電話したけれど、出ないし。それが余計にイラッとする！』
「子育てから解放されたい、1人になりたい」その気持ち、わかるよ
『わかりすぎる。母親をやめて子どもも旦那も手放して失踪して、自分の身を軽くしたい！ 何もかも手放して現状から解放されたい！ 独り身になりたくなる』
『辛いね。出ていきたいけれど、子どもがいるし、仕事を投げ出して職場に迷惑をかけられないし。家のことも放置できないのは自分が一番わかっているから、余計に』
1人で仕事と子育てをしていれば、切羽詰まることもあれば、精神的に苦しくなることもありますよね。ママたちも、「全部放り投げてしまいたい」という気持ちを抱えていることがわかります。でも、目の前には子どもや仕事があり、そう簡単に投げ出すことはできません。それがわかっていてどうにもならないからこそ、余計に辛くなるのかもしれませんね。
『そんな状態では体を壊すよ。その状態で投稿者さんに何かあれば、家庭が崩壊しちゃうよ』
「このままでは投稿者さんの体がもたない」という心配の声もありました。体力的にも厳しい状況でしょうから、適切に休むことも大切でしょう。今ここで投稿者さんに何かがあったら、家庭が立ち行かなくなってしまいます。子育てや仕事においては、とにかく頑張りすぎないこと。現実はそうもいかないですが、自分の体も大事にしてほしいですよね。
肝心なときに旦那さんは何をやっている！イラッとする
『この気持ちをぶつけたい相手は旦那なのに、単身赴任だし電話もつながらない。何をやっているんだか』
『単身赴任は、行く方は独身に戻るようなものだけれど、置いて行かれた方はたまったものじゃない。しかも電話越しでもいいから子どもの相手をしていてほしいのに、向こうの都合で出ないとなると、もう絶望。何より、その辛さを旦那が全く理解していないのが1番ムカつくんだよ』
あまりの辛さに投稿者さんは旦那さんに電話をしましたが、肝心なときに旦那さんは電話に出ませんでした。仕事のために出られないのかもしれませんが、こういうときはついつい、遊んでいるのではないか、ゆっくり寝ているのではないかなど、ネガティブなことを考えてしまうもの。そして、気持ちを共有できなかったことに、とても傷つきますよね。もし旦那さんが電話に出ていれば、投稿者さんの気持ちも少し楽になったのかもしれません。
疲れ果てて倒れる前に、できることは？
今の仕事をやめる。旦那さんのところに行く
『仕事をやめなよ』
『子どもたちを連れて、旦那のところに引っ越したら？ 仕事は転職してさ』
『子育てはやめられないから、仕事をやめるしかないと思う』
子育てをやめるわけにはいきませんから、子育てと仕事が辛いとなれば、仕事をやめる選択肢もでてきます。退職や転職をして旦那さんの住む場所に行けば、夫婦2人で子育てができますね。子どもの転校などの手続きが必要になりますし、投稿者さんも新しい環境に身を置くことになるでしょう。でもワンオペで辛いのであれば、このような選択肢を視野に入れることも必要ではないでしょうか。
可能なら実家に頼る
『無理したらダメよ。実家に甘えたっていいのよ。手抜きでいいのよ』
もし投稿者さんの実家が近くにあるならば、子どもを少し預かってもらったり、家事を手伝ってもらったりすることもできるかもしれません。実家に行って親を頼れたら、投稿者さんも少しはゆっくりとした時間が過ごせるのではないでしょうか。また家事もちゃんとこなそうと思うのではなく、宅配やお惣菜、冷凍食品などを活用するのも手。うまく手を抜くことは大事ですね。
家事や子育てのサービスを活用する
『仕事か家事を放棄するしかない！ 仕事をやめるか、転職するか、家事代行を頼むか。うちの後輩はよく家事代行を頼んでいるよ』
『家事育児を外注すればいい。共働きだから、お金はあるでしょう。今使わないで、いつ使うの。必要経費だよ、我慢するところではないよ』
家事代行のサービスを活用することで、投稿者さんの家事への負担は軽減できそうです。料金はかかりますが、これだけ大変な思いをしているのであれば、必要なお金と考えてよいのではないでしょうか。他にも自治体が行っている支援などもあるかもしれませんから、一度お住まいの地域を調べてみてはいかがでしょう。
子どものお世話と仕事を抱えている投稿者さんは、毎日辛い思いをしています。それを1人で抱えていては、投稿者さんが心身とが削られていくばかりです。投稿者さんが体調を崩す前に、旦那さんとしっかりと話し合い、最善の策を見つけられるといいですね。