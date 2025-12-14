こんばんはサッカー・アルビレックス新潟は14日、クラブ幹部とサポーターとの意見交換会を開きました。来シーズンはＪ２での戦いとなりますが野澤次期社長は「強化費は出し惜しみしない」と明言しています。



新潟市中央区で開かれたサポーターカンファレンス。約90人が集まる中、野澤次期社長や寺川強化部長などが今シーズンの総括と、来シーズンＪ２の舞台で戦う上での方針を語りました。





【アルビレックス新潟 野澤洋輔新社長】「今後も継続して収益を確保していく必要がある状況。だからといって守りに入るのではなく来季の強化費については出し惜しみしない判断をした」また質疑応答で最も多かったのが、今後のチーム編成やプレースタイルについて。【アルビレックス新潟 寺川能人強化本部長】「まずはしっかりとチームのために汗をかいて戦うことができないとスタイルは完成はしない」船越新監督の指導の下泥臭いプレーと密なコミュニケーションで勝利を重ねたいと話します。【アルビレックス新潟 野澤洋輔次期社長】「なるべく多くの皆様に満足してもらえるようにクラブで進めていきたい」選手の獲得状況はまだ明らかになっていませんが、新たな社長・新たな監督の下で再起を図るアルビのこれからに注目です。