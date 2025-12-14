元こぶしファクトリーの広瀬彩海（26）と浜浦彩乃（25）が14日、都内で初のツーマンライブを開催した。こぶしファクトリーの楽曲「亀になれ！」ら計17曲を披露。息の合ったパフォーマンスでファンを魅了した。

こぶしファクトリーは2020年に惜しまれつつも解散した。解散後初となるツーマンライブ。会場に集まった「こぶし組」（ファンの総称）からは「あやかー」「はまちゃーん」の声が飛び交い、ライブ前から熱気に包まれた。

ライブはこぶしファクトリーのファン人気の高い楽曲「Come with me」でスタート。続けて、「明日の私は今日より綺麗」で美しいハモリを披露した。約5年ぶりのライブ共演に浜浦は「曲中に目が合うのがすごく懐かしい」と笑顔。広瀬は「恥ずかしいんだよね」と照れた。アイドル時代にファンを魅了したパワフルな歌声とハモリは健在。カバーに挑戦した「点描の唄」では美しいハーモニーを響かせた。

広瀬のオリジナル曲「Crush!」、浜浦のソロ曲「HGL」、メロン記念日の楽曲「お願い魅惑のターゲット」などを次々に披露。会場は大盛り上がりだった。2人は「また集まれたらいいですね」とこぶし組との再会を誓った。

ライブ終了後、浜浦はスポニチのインタビューに「きょうのために1年くらい準備をしてきたので、やっとお届けできたという思いと終わってしまって寂しいなという思いがあります」と話した。「楽しい時間にできたので、またみなさんとこういう時間をつくれたらいいなと思います」と声を弾ませた。

今回のライブは浜浦の提案で実現したといい、広瀬は「浜ちゃんが誘ってくれてうれしかった」と笑顔。「お客さんの顔を見ると体力以外はあの頃に戻ることができました」とジョーク交じりに語り、「歌って踊るって楽しいなって改めて思ったので、またできたらうれしいです」と意気込んだ。

また、浜浦は来年にファーストアルバムをリリースすることを発表した。