¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¡¡µð¿Í¡¦ÂçÀª¤ÎµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ò³Î¿®¡Ö£±£·£°¥¥í¤Ï½Ð¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ö¥¹º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Èµð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£´Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£½ªÎ»¸å¡¢º£±Ê¤ÏÂçÀª¤Ë¡Ö¡ÊµåÂ®¡Ë£±£·£°¥¥í¤°¤é¤¤¤ÏÂ¿Ê¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯·Á¼°¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Â£Á£Ó£Å£Â£Á£Ì£Ì¡¡£É£Î£Ô£Å£Ì£Ì£É£Ç£Å£Î£Ã£Å¡¡£²£°£²£µ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Á£È£Ó¡¡¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡½¥È¥Ã¥×¥×¥í¤ÎÆ¬Ç¾¤Èµ»½Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡½¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿º£±Ê¡£ÂçÀª¤È¤È¤â¤Ë¤ª¤è¤½£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌîµåµ»½Ñ¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡Ö¸À¸ì²½¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤¿¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÂçÀª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤¬¤½¤ó¤ÊÂçÀª¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤òÀÖ»Ò¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬¤¢¤ì¤Ð£±£·£°¥¥í¤°¤é¤¤¤Ï¤¿¤Ö¤ó½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡££Í£Á£Ø£±£¶£°¡Ê¥¥í¡Ë¤Ç¤·¤ç¡©¤³¤³¤«¤éÇ¯Îð¤âÀº¿À¤âÀ®½Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÐÉ¬¤º½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤Ï¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö£±£·£°¥¥íÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£