俳優の横浜流星が主演を務めたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が１４日、最終回を迎えた。横浜はこの日、都内で行われたパブリックビューイング（ＰＶ）とトークショーに共演の橋本愛（２９）らと出席した。

会場は当選倍率３４倍（応募約２万８６００人）を抽選で勝ち抜いた約８００人が来場。ＰＶでは笑い声を上げ、涙する観客の姿も。キャスト陣が登壇すると、割れんばかりの拍手が送られた。

江戸の出版人で主人公の蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を演じ切った横浜は「無事に最終回を迎えられ、感謝の気持ちが大きいです」と万感の表情。「『べらぼう』を愛してくださった皆様に支えられました。『おつかれ山』でした」と、おなじみの名セリフを交えて共演陣をねぎらった。

１０月のクランクアップまで約１年半を“蔦重”にささげ、「蔦重を生きてみて、自分とは全然違うと感じていたけど、志の部分は理解できるところが多く、学ぶことも多かった。来年はプロデューサー業に挑戦したいと考えているので、吸収できたらという思いでした」と江戸のメディア王からの刺激を明かした。

共演陣は撮影の思い出話に花を咲かせた。中村蒼は、横浜が歌舞伎役者を演じ、大ヒット中の映画「国宝」（李相日監督）を引き合いに「（第３３話で重三郎が町中で踊るシーンで）流星がやけに上手に、きれいに女形っぽく舞っていた。撮影時は『国宝』をやっていること知らなくて。オンエアを見て『国宝匂わせてる！』とめっちゃ鼻についた」と笑って回想した。

重三郎の育ての父を演じた高橋克実は、横浜の完走をたたえ「今後もぜひ時代劇をやって欲しい！」とリクエスト。横浜は、うなずきながら「もちろん、また挑戦したいです。自分は空手もやっていて動けるのに（今作では）一切、刀を持てなかった。今度は合戦のある大河ドラマや時代劇をやりたい」と闘志をみなぎらせた。

最後に横浜は「一年間、蔦重の生きざまを見届けてくださって、ありがた山です」と深々と一礼し、観客と一本締めした。