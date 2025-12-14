「サーキットのリトルエンジェル」こと葵成美が、ミスFLASH2025の卒業グラビアで“和”に染まった。

「これまで何度か雑誌でグラビア撮影をしていただいたのですが、和のテイストはやったことがなくて。しっとりした感じや、親近感のあるテイストに憧れて、私が提案しました! 今年はプライベートで浴衣を着られなかったので、着られてよかったです。

地元の三重県に住んでいたころは『亀山市関宿納涼花火大会』という、有名な花火大会に毎年浴衣を着て行っていました。よく食べていたのはフリフリポテト。自分のまわりでは流行っていたんです」

グランプリ受賞から1年。

「おかげさまでグラビアの仕事が増えて、1stDVDも発売することができました。レースクイーンの仕事が多い私にとっては、慣れない水着撮影に自信を持つことができ、嬉しかったです。

ひとつ反省点を挙げるとすれば、日焼け止めを塗らなかったこと。特に夏は、コスチュームを着用して炎天下のサーキットにいるので、水着撮影では日焼け跡が目立って恥ずかしかったです（笑）」

あおいなるみ

25歳 2000年5月20日生まれ 三重県出身 T160・B83（F）W55H85 2021年にレースクイーンデビュー。2022年にはSUPER GTのレースクイーンとなり、日本レースクイーン大賞新人部門で「東京中日スポーツ新人賞」を受賞した。2023年からは西口プロレスのリングガールとしても活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@narumi___00）、公式Instagram（@naruminn21）にて

※FLASHデジタル写真集が近日発売!

写真・木村哲夫

スタイリスト・春原愛子

ヘアメイク・梅原麻衣子（GiGGLE）