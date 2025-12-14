「二十歳という節目なので、何事にも挑戦する年にしたいです」

10月に二十歳の誕生日を迎えた南みゆか。11月24日をもってアイドルグループ「O2」からの卒業を発表したばかりだ。

「19歳になったとき、もう10代最後だと振り返ったんです。憧れだったアイドルになれて、グラビアにも挑戦させてもらい、本当に恵まれた環境にいるんだとあらためて感謝しました。ただ、一度しかない人生、もっと大きな夢に向かって勝負したいと思うようになったんです。事務所と何度も話し合い、次のステップに進む決意をしました」

その大きな夢を実現させるため、初めの一歩に選んだのは長年住んだ実家を出ることだった。

「今までずっと実家だったので、一人暮らしがしたくて。大人になる＝一人暮らしというイメージが昔からあるんですよね。実家では兄が使っていた部屋を私が使っていて、家具はかわいくないけどまだ使えるものだし、新しくするのももったいないじゃないですか。一人暮らしができたら、かわいいお部屋に住むことも夢のひとつです（笑）」

ただ、夢をかなえるために少しだけ心配なことがあるという。

「お恥ずかしい話ですが、家事ができるか心配で……。掃除も洗濯も母にずっと甘えていたんです。でも、一人で何でもやらなきゃいけないとなると、逆に自分が成長するチャンスですよね。祖母も両親も料理上手なので、私も受け継いでいると信じて（笑）。今は祖母直伝の甘めの卵焼きしか作れませんが、かわいいエプロンを買うことから始めたいと思います♡」

最後に、大きな夢とはいったいどんなものなのか聞いた。

「アイドルとしてはもちろん、グラビアアイドルとしても頂点を取れるように頑張りたいです。挑戦の年なので、今までやったことがない演技のお仕事もチャレンジしてみたいです。来年、みなさんにたくさんいいご報告ができると思うので、今から楽しみにしていてくださいね！」

みなみみゆか

20歳 2005年10月10日生まれ 三重県出身 T164・B90W59H92 2021年よりアイドルグループ「OS☆K」のメンバーとして活動開始。2023年より活動していた選抜ユニット「O?」を、11月24日に卒業。1st写真集『南風』が即日重版が決定するなど、ヒットを記録。そのほか最新情報は、公式X（@O2_miyuka）、Instagram、TikTokともに（@o2_miyuka）にて

