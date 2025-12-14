ネットショップのカートの中にある「あとで買う」には、様子見をしているなど気になるアイテムがたくさん入っています。この連載では、フォトライフに関連する製品を中心にその中身をお届けします。どのような物に興味を持ち、どのような視点で選んでいるのかなど、日々の物欲をお楽しみください。

サンコー「ヒーターでしっかり保温 あったかムートンブーツ」

冷え性の私に辛い季節が今年もやってきました。毎年この時期に足元を温める製品を多く取り上げるのはそのような理由です。しかも1年半前の捻挫は加齢もあってまだ完治せず、冬になると状態が悪くなるので冷やさないように注意しています。

1,280点目のフットウォーマーや1,625点目の着るこたつなど、サンコーから魅力的な製品がいろいろ登場していますが、もう少し自由に動けるとうれしいです。

特に都内の仕事場は底冷えが酷く、暗室作業のときは歩き回るので、本日のこのムートンブーツは最適かも。足首まですっぽり入り、底冷えしにくく滑りにくい厚手のゴムソールが使われています。さらに足裏部分にヒーターが内蔵されているので、足元をしっかり温めることができて完璧です。

ただしUSB給電なので、左右に1つずつ、合計2つのモバイルバッテリー（別売）が必要になります。モバイルバッテリーを収納するためのポケットが左右にあります。

温度調節は3段階。販売価格は4,980円前後で、Sサイズ（25～26cm）とMサイズ（27～28cm）が選べます。