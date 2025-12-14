「奄美大島の海や川など、たくさんの自然のなかで、ありのままの私を見てもらおうと思って撮影に臨みました。現地のご飯やスタッフの方が用意してくださる料理がおいしすぎて、3日間で3キロ太ったのは内緒です（笑）」

このたび初めての写真集を刊行する役野満里奈。「やくまんちゃん」というニックネームどおり、麻雀が大好き。

「コロナ禍で空いた時間が増えたとき、当時勤めていた会社の先輩方に教えていただいたのがきっかけです。好きな役満は緑一色。一色にまとまっているのがきれいでお気に入りです。役満をあがったことですか？ ローカル役満も含めると、数えきれないほどありますよ」

「役満ボディ」と呼ばれるスタイルは国士無双。

「スタイル維持には、とにかくたくさん寝ること。それと、毎日2〜3時間半身浴をしています。浸かりながら歌っているので、より汗をかきます。よく柔らかいバストをほめられますが、じつは身体が柔らかいんです。腰のラインにも注目してください」

曲線美に、あなたもテンパイ必至だ！

やくのまりな

21歳 2004年7月24日生まれ ?T160・B92（H）W58H83 2024年5月、セクシー女優デビュー。趣味は麻雀、ボランティア活動。特技はY字バランス。そのほか最新情報は、公式X（@yakuno_marina）にて

※役野満里奈写真集『役満宣言』は双葉社より12月10日発売

写真・田村浩章