「また決めたんや」「得点王も狙える」20歳の日本代表FWが保有元の強豪から今季６点目！得点ランク首位に１点差に迫る“覚醒”ぶりにファン驚嘆「W杯メンバーに選ばれる可能性は十分」
現地12月13日に開催されたベルギーリーグの第18節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）は、ホームで強豪アンデルレヒトとアウェーで対戦。上位対決に１−２で敗れた。
この試合で先制ゴールを決めたのが、そのアンデルレヒトからレンタル中のFW後藤啓介だ。53分、PKのキッカーを任されると、相手GKの逆を突いて、ゴール右にきっちり決めてみせた。
20歳の日本代表ストライカーは、これがリーグ戦今季６点目。得点ランキング首位まで１点差と、得点王も狙える位置につけている。
この活躍ぶりに、ファンからは次のような声が上がった。
「保有元にゴール決めてくれて良かった 得点ランク１位まで１点差だから得点王も狙える」
「日本人でオランダ・ベルギー2カ国同時得点王目指せそう」
「後藤くん６点目ナイス！目指せ得点王！タッパある、攻撃力ある、守備もしっかりする、PKも上手い最高だね」
「後藤啓介選手ナイスゴール！」
「保有元のアンデルレヒトホームでPK蹴るメンタル」
「後藤啓介また決めたんやしかもアンデルレヒト相手か てかレンタル元出れる契約やったんや」
「この調子でゴールという結果も出し続ければW杯メンバーに選ばれる可能性は十分にある」
新天地で覚醒した大型アタッカーに、期待は高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】保有元の強豪から冷静に決めた！後藤啓介の今季６点目
