竹内涼真×町田啓太『10DANCE』場面写真公開！プロも絶賛“不可能を可能にした”本格ダンスシーンに注目
Netflix映画『10DANCE』(2025年12月18日(木)配信)から、竹内涼真さん、町田啓太さん、土居志央梨さん、石井杏奈さんが魅せる圧巻のダンスシーンを捉えた場面写真が解禁された。公開された写真には、“ダンス界のトライアスロン”と呼ばれる過酷な競技に挑んだ4人の、プロも認める本格的なダンスの瞬間が収められている。
【写真】4人が魅せる圧巻のボールルームダンス。黒い衣装で統一された美しいフォーメーション
鈴木(竹内涼真)とアキ(土居志央梨)が踊るラテンダンスの写真では、黒いダンス衣装に身を包んだ竹内さんの野性的な表情と、土居さんの挑発的なポージングが印象的だ。一方、杉木(町田啓太)と房子(石井杏奈)とのボールルームダンスの練習シーンでは、4人が一糸乱れぬ動きで魅せる優雅な美しさが際立つ。
今回挑戦した「10ダンス」は、スタンダード5種目(ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップ、ヴェニーズワルツ)とラテン5種目(チャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソドブレ、ジャイブ)の計10種目を踊り切る、まさに“肉体も精神も極限まで追い詰められる”過酷な競技だ。
通常、未経験者が数カ月で習得するのは「ほぼ不可能」とされる領域にもかかわらず、4人全員が基礎から動作の細部まで徹底的に作り込み、プロが認めるレベルにまで到達。スタンダード講師を務めた西尾浩一さんは、X(旧Twitter)で「このダンサーとしての役をここまで形にした『俳優』としての能力も、『その人としての』能力＆努力も、4人の皆様のプロである在り方があまりにも素晴らしく、眩しく感じました」と、その努力と成果を絶賛している。
予告編は182万回再生を突破(※2025年12月11日時点)し、海外のNetflix公式アカウントでも521万インプレッション(※2025年12月11日時点)を記録するなど、配信前から世界的な注目を集めている本作。「男の自分から見ても主演2人の色気がやばすぎる」「国宝もだけど、俳優の本気の作品が見たかったのよ」といった熱いコメントが寄せられ、日本のエンタメ作品の新境地として期待が高まっている。
正反対の性格を持つ2人のチャンピオンが、ダンスを通じて心の距離を縮めていく――甘く刺激的な男性同士の愛とダンスの物語『10DANCE』は、2025年12月18日(木)よりNetflixで世界独占配信される。
Netflix映画『10DANCE』概要
出演：竹内涼真、町田啓太、土居志央梨、石井杏奈、浜田信也、前田旺志郎、Nadiya Bychkova、Susie Trayling、Pasquale La Rocca
原作：井上佐藤『10DANCE』(講談社「ヤングマガジン」連載)
監督：大友啓史
脚本：吉田智子・大友啓史
撮影：佐々木達之介
照明：鈴木岳
録音：川俣武史
美術：佐久嶋依里・加藤たく郎
音楽：横山克
エグゼクティブ・プロデューサー：佐藤善宏
プロデューサー：宮内貴子・石塚紘太
制作会社：エピスコープ株式会社
製作：Netflix
