13日に開催された「女芸人No.1決定戦 THE W 2025決勝」に出場したお笑いタレント・紺野ぶるま（39）が14日、自身のインスタグラムを更新。大会に辛らつな意見が寄せられている件について言及した。

紺野は「なぜ女性だけでくくるのか、レベルが低い、賞金高すぎる」といった意見がある件について「わかります、わかります、けど出てる側からしたら全部プラスでしかないです」と私見をつづる。

「私が舞台に出てきたらまず何を思いますか？『女性だ、ピンだ』ですねピンはR-1があります、女性はWがある、作ってくれたんです。色々誤解されることを予期してない感じがまたみなさんの癪（しゃく）にさわるのでしょう。いやいやしてますよ、つくりたいという気持ち勝ってしまったんでしょう（原文ママ）」

「分母少ないからわたし含めいろんな人にチャンス回ってくる、面白いひともいればまだ表に出れないネタが出てくることもあります。賞金は高すぎます、ありがとう、ありがとう一千万！です」といい、また「おもんないと言ってるあなたを笑かしに行きたい。世界はこれを奇妙と呼びます」と決意をつづっていた。