テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が１２日に放送され、タレントの石原良純、高嶋ちさ子、長嶋一茂が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

ラーメンの思い出が話題になると、良純は「昔って。僕なんか、（幼少期が）田舎町じゃない？大人の人は行くのかもしれないけど、子供のラーメンの接点ってインスタントを除くとお蕎麦屋さんでとるのよ。お蕎麦屋さんのメニューに中華そばってのがあって。本当に何の変哲もない、いわゆる醤油の中華そば。あれが、まあ一番最初なのね」と話した。

さらに「だから、僕なんかはラーメンにいっぱい、いろんな種類が出てきた時にすごいビックリして。北海道の味噌ラーメン。それから塩バターコーンとか。ラーメンって、こうやってダシがどんどん変わっていくんだなっていうのが」と述懐。

つづけて、良純は「だから、豚骨（ラーメン）なんて（当時は）なくて。豚骨そばって俺は今でも覚えてる。２１歳の時に、だから４２年前に『西部警察』の博多ロケに行って。そのときに渡（哲也）さんが『福岡では豚骨ラーメンていうのがあるから』って言って…」と振り返った。

高橋が「そんな都市伝説みたいな存在やったんですか？」と聞くと、良純は「いや、だから、知らないんだって。東京の人間、豚骨ラーメンなんて知らなくて。食べには行けないから、ホテルに（豚骨ラーメンを）持ってきたの。そのときに白濁のスープに、きくらげみたいな。それから紅生姜もガボっと入ってて。食べたことない味だった」と衝撃の出会いを回想していた。