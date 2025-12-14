迷ってるなら買うんだ！ 「Nape Pro」超超早割は本日23時59分まで
後悔しても遅いんだからね！
Keychronとギズモード・ジャパンの共同開発による、新感覚のトラックボールデバイス「Nape Pro」。11月20日からCoSTORYにてクラウドファンディングを開始しましたが、18％オフの9,832円で購入できる超超早割が本日23時59分で終了となります。
【Keychron×GIZMODO】Nape Pro
9,832円
2025年12月14日までの購入価格（18%OFF）
CoSTORYで購入
Nape Proを最安でゲットできるチャンスは本日まで
つまり、Nape Proを最安でゲットできるチャンスは、本日までということ。これを逃すと、もう9,832円で購入できるチャンスは二度と来ません。これがラストチャンスなんです。
Nape Proについては、以下の記事をご覧ください。
Nape Pro、一般販売予定価格は1万1990円ですが、超超早割では18％オフの9,832円。2,158円もお得になります。浮いたお金で、ちょっと豪華なランチが食べられます。
つまり、Nape Proを超超早割で購入すると豪華ランチが付いてくるということになります（ならない）。これはお得。
とにかく、Nape Proが18％オフで購入できる超超早割は本日23時59分まで。この記事を目にした方は、今すぐCoSTORYのサイトヘアクセスして、Nape Proを購入してください。この価格で買える最後のチャンスです。
