¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¡ÖÅ·Íý¡¼Áá°ðÅÄ¤Ï¥¨¥°¤¤¡Ä¡×12¡¦20½à¡¹·è¾¡¤Ç¤¤¤¤Ê¤êàÄº¾å·èÀïá¼Â¸½
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢£³²óÀï¤¬£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Áá°ðÅÄÂç¤¬´ØÅì³Ø±¡ÂçÀï¡ÊÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë¤Ç£¸£µ¡½£·¤È°µ¾¡¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤Ï´ØÅìÂÐ¹³Àï¤³¤½£³°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤Ç£¶Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹£Ö¸õÊä¡£¤½¤·¤Æ£²£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÍº¤ÇÆ±¤¸¤¯º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÅ·ÍýÂç¡Ê´ØÀ¾£±°Ì¡Ë¤ÈÁá¤¯¤â·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤ÎÂè£±»î¹ç¤¬Åì³¤Âç¡Ê´ØÅì¥ê¡¼¥°Àï£±°Ì¡Ë¡½µþ»ºÂç¡Ê´ØÀ¾£²°Ì¡Ë¡¢Âè£²»î¹ç¤¬Å·ÍýÂç¡Ê´ØÀ¾£±°Ì¡Ë¡½ÁáÂç¡Ê´ØÅìÂÐ¹³Àï£³°Ì¡Ë¡¢ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤ÎÂè£±»î¹ç¤¬ÃÞÇÈÂç¡Ê´ØÅìÂÐ¹³Àï£²°Ì¡Ë¡½ÄëµþÂç¡Ê´ØÅìÂÐ¹³Àï£´°Ì¡Ë¡¢Âè£²»î¹ç¤¬ÌÀ¼£Âç¡Ê´ØÅìÂÐ¹³Àï£±°Ì¡Ë¡½´ØÀ¾³Ø±¡Âç¡Ê´ØÀ¾£³°Ì¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁáÂç¤ÈÅ·ÍýÂç¤Î¥«¡¼¥É¤¬àÄº¾å·èÀïá¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡ÖÅ·ÍýÁá°ðÅÄ¤ÏÅÇ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ³Î¿®¤·¤Æ¤ë¡£Áá°ðÅÄ¤¬£³½µÏ¢Â³¤ÇÃæ£µÆü¤Ã¤Æ¶¯¹Ô·³¤Ê¤ó¤ÇÅ·Íý¤Ë¤â½½Ê¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¡×¡Ö£²£°Æü¤ÎÅ·Íý vs Áá°ðÅÄ¤Ï¸«¤â¤Î¤À¤Ê¡×¡ÖÅ·Íý¡½Áá°ðÅÄ¤Ï¥¨¥°¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ªÁá°ðÅÄ¤Ï¼¡¤ÎÅ·ÍýÀï¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤¬Áá¤¯¤âµÄÏÀ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ëº£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤òÀê¤¦Âç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£