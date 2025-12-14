セーター着るより“こっち”かも！【しまむら】大人に似合う♡「おしゃれ見えカーデ」

セーターだとちょっと重たく感じるコーデでも、カーデなら抜け感をプラスしやすく軽やかに羽織れそう。【しまむら】には、シンプルコーデに重ねるだけでサマになる「おしゃれ見えカーデ」が登場中。こなれたシルエットや重ね着しやすいデザインで、冬コーデをアップデートできるかも。今季のワードローブに備えておきたいカーディガンを、おしゃれな着こなしと合わせてご紹介します。

鮮やかブルーで主役級！ ビッグカーディガン

【しまむら】「ニットカーディガン」\2,189（税込）

ぱっと目を引く鮮やかなブルーが魅力のカーディガン。サラッと羽織るだけで、カーデならではの抜け感が、大人の着こなしを軽やかに見せてくれそうです。ゆとりのあるサイズ感で、体のラインを拾いにくいのもうれしいポイント。ボリュームのある袖がアクセントにもなって、シンプルなボトムスに合わせるだけでおしゃれ見えが期待できるかも。

パッと華やぐゆるっと大人のリラクシーコーデ

鮮やかなブルーのカーデは、白のハイネックトップスを仕込むことで顔まわりがパッと明るくなり、清潔感のある印象に。ブルーと好相性のブラウンのスカートがカーデの存在感を引き立てる、大人に似合うさわやかリラクシーコーデが完成します。

ほどよいゆとりで重ねやすいサッと羽織れるベスト

【しまむら】「カーディガンベスト」\1,969（税込）

ダークグレーのベスト風カーデは、重ねるだけでコーデをまとめてくれそう。腕まわりがすっきり見えるほどよくゆとりのあるシルエットで、レイヤードしてももたつきにくいのがうれしいポイントです。上部のみのボタンがさりげないアクセントになっていて、前を開けて軽く羽織っても、ボタンを留めて着てもサマ見えが狙えるかも。

ワンピに羽織って奥行きをプラス！ すっきり見えの重ね着コーデ

ダークグレーのカーデにグレーのシャツワンピを合わせた、大人に似合うレイヤードコーデ。カーデを羽織ることで、着こなしに奥行きをプラス。スマートな印象に仕上がっています。ナチュラルなのにきちんと見えするスタイルです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki