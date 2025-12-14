機能も見た目も文句なしッ♡【3COINS】の「キッチンタオル」に注目

「キッチンタオル」を買い替えたい時は【3COINS（スリーコインズ）】へ！ おしゃれなキッチンタオルがラインナップされています。その中から今回は、ふわふわ素材のタオルとリネン素材のタオルをご紹介。どちらも吸水性に優れていて、キッチンでの役割を果たしてくれそうです。

バイカラー配色がポイント「ふわふわキッチンタオル2枚セット：25 × 25cm」

フチ & ループ部分との配色がおしゃれなキッチンタオル。2枚セットで\330（税込）とお得感があり、洗い替えにも便利です。公式サイトによれば「ふわふわの肌触りと優れた吸水性が魅力」とのこと。食器拭きやテーブル拭き用として活躍してくれそうです。

吸水性・速乾性のある「インド製リネンディッシュタオルハーフ：50 × 40cm」

少しくすんだストライプ柄がおしゃれなこちら。リネン100%素材で作られた、ナチュラル感漂うタオルです。公式サイトによると「優れた吸水性と速乾性があります」とのことで、快適に使い続けられそう。値段は\550（税込）。やや大きめで、広範囲を拭きたい時に役立ってくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino