女優・蒔埜ひな（まきの・ひな＝21）が1st写真集（タイトル未定、光文社）を自身22歳の誕生日である2026年2月12日に発売する。高校時代には「春高バレー」出場経験を持つ清純派ヒロインの輝きを詰め込んだ作品。このほど、先行カットや蒔埜のコメントが公開された。



【写真】バレー仕込みの鍛えた姿 しっとり感も両立 蒔埜ひなが輝きすぎている！

撮影は南国・沖縄で敢行。時にかわいらしく、時にカッコよく、時にきらめいて…場面ごとにガラッと表情を変える表現力の高さが詰まっている。先行公開されたカットでは、バレーボールで鍛えた後ろ姿が輝くビーチショット、水牛とのふれあいで見せる無邪気な笑顔、清廉さとしっとり感が両立した姿などを見せている。



発売決定に際して、蒔埜は「大きな海と空と出会いを感じる沖縄で3日間たっぷりと撮影していただきました。デビューと上京してもうすぐ2年目に差しかかるこのタイミングで、こうして応援してくださっている皆さんに写真集をお届けすることができてとてもうれしいです」とコメント。「寝て起きてすぐの姿や、動物と触れ合ったり、1年を思い出したりなど、この作品の中にはいろんな顔を持つ私が存在します」と予告し、「今回の1st写真集はそんな姿が、皆さんの記憶に少しでも残る1冊になればとてもうれしいなと思います」と願いを込めた。



また、自身のインスタグラムでも発売決定を知らせ「早くご報告したかったので、やっとお知らせができて嬉しいです」と歓喜。掛け布団にくるまり、顔だけを出したキュートなオフショットを添えた。



蒔埜は2004年2月12日生まれ、高知県出身。2024年7月に芸能界デビューし、TikTokの「バレー部あるある」動画で話題に。今年3月4日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）では、165センチの身長を生かしたスポーティーなグラビアを披露した。



（よろず～ニュース編集部）