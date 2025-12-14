カブス・今永昇太投手（32）が14日、都内で行われた「THE BASEBALL INTELLIGENCE 2025 supported by AHS ホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―」に参加した。

今イベントはアスリートのセカンドキャリア支援の一環として開催。アスリートが持つトップレベルの技術、経験を次世代に伝承する場、新しいスポーツ指導、体験インフラとしての提供の場として開始した。

巨人・大勢との登壇では自らの投球フォームを解説する場面もあった。そして最後には子どもたちへメッセージも送った。「今年のシーズン動作解析をやったんですよ。やっぱ筋力だったりいろんな数値で、結論が“なんで君がメジャーリーグにいるんだ”みたいなぐらいの数値だったんですよ」と前置きし「何が言いたいかというとあのいろんなことを工夫一つであのいろんなことがどんどんできるようになっていくっていうことを伝えたくて」と力説。

現代はトレーニング方法とかも進化し続けており、「今の僕たちも、僕でできたんだから絶対に今の子どもたちが、あの正しいトレーニング、正しい指導者の方のもとでやれば、必ず僕なんか必ず超えられると思います」。そして「日本球界に入って、そしてメジャーの舞台でも絶対できると思うので。僕が伝えたいのは、今の子どもたちにできないはずがないんで。なので本当に今やってる練習を信じて」と目を輝かせる子どもたちに呼びかけた。