King & Prince『STARRING』楽曲情報が一挙公開、提供作家が明らかに 50TA、いきものがかり水野など
King & Princeの7枚目アルバム『STARRING』（12月24日発売）の楽曲情報が14日、一挙公開された。
【動画】King & Prince 7枚目アルバム『STARRING』クロスフェードPart2
先日、M1「Theater」からM6「Darling」（永瀬廉）までのクロスフェードPart1がKing & PrinceのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開され、「とんでもないアルバムくるなこれ」「全部良い曲で作詞作曲が気になる！」「アルバム発売が本当に楽しみ！」「おしゃれな曲多いなぁ〜」「残りの新曲3曲が楽しみ過ぎる」など、期待の声が寄せられていた。
そしてきょう午後8時、「4月1日」「希望の丘」「MEET CUTE」の新曲3曲含む、アルバムのクロスフェードPart2がKing & PrinceのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。
「希望の丘」は『ロンドンハーツSP〜50TAにKing & Princeから楽曲提供依頼〜』で大きな話題となった50TAが手がけ、「4月1日」はいきものがかり・水野良樹が担当。また、「I Know」「SPOTLIGHT」など近年数々のKing & Princeの楽曲を手がけたBBY NABE、Matt Cab、MATZによる「MEET CUTE」も収録され、アルバムへの期待をさらに高める内容となっている。
クロスフェードPart1で注目を集めた「Sunset」「this time」（高橋海人 ※高＝はしごだか）は、高橋海人が作詞・作曲を担当。そして「視聴の短さで切なすぎる」と絶賛の「Darling」（永瀬廉）は、話題のシンガー・ソングライターeillが手がける。さらに、「だんだん」はKing & Princeとしては二度目の楽曲提供となるTempalay・小原綾斗が担当する。
表題曲「Theater」は、「moooove!!」に続き、Ayumu Imazuが作詞・作曲。振り付けまで手掛けた楽曲で、FUNKをベースにしたトラックと現代的なメロディーラインが融合されたダンスナンバーとなり、今回のアルバムの幕開けにふさわしい、華やかでわくわくする楽曲に仕上がっている。
『STARRING』は前作に続き今作もコンセプト盤となっており、テーマは映画。King & Princeの2人が、ファンだけでなく聞いてくれた人全員に楽しんでもらえるように、一からコンセプトを考えた。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となる。
また、12月16日午後5時30分よりKing & Princeメンバー2人によるインスタグラムライブも決定した。
【CD】※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通
M1.Theater
M2.Sunset
M3.Stereo Love
M4.this time（高橋海人）
M5.だんだん
M6.Darling（永瀬廉）
M7.4月1日
M8.希望の丘
M9.HEART
M10.I Know
M11.What We Got 〜奇跡はきみと〜
M12.MEET CUTE
【Blu-ray／DVD】
・「Theater」 Music Video
・「Theater」 Parallel reel
・「Theater」 Music Video Behind the scenes
