一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を12月14日正午から15日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上、さらにオンラインカード決済限定で20％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、グランドニッコー東京 台場が20,924円から、ロイヤルパークホテルが25,536円から、リッチモンドホテル札幌大通が8,732円から、からくさホテル札幌が9,916円から、ウェスティンホテル仙台が30,360円から、箱根・芦ノ湖 はなをり（2食付）が31,098円から、日本平ホテルが15,834円から、ホテル阪急インターナショナルが23,100円から、W大阪が65,780円から、ホテルモントレ福岡が12,286円から、オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパが19,822円から、オリエンタルヒルズ沖縄（朝食付）が101,232円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。