よしもと福岡劇場が14日、公式サイトを更新。この日開催予定だった「宮川大輔×ケンドーコバヤシ トークライブ あんぎゃー福岡公演」の中止を発表した。

午後8時開演予定だったトークショー。公式サイトでは午後7時ごろに中止を発表、理由について「諸般の都合により」と説明した。

続けて「公演を楽しみにして頂いておりました皆様におかれましては、ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません」と謝罪し、チケットの払い戻しを案内している。

福岡ソフトバンクホークス株式会社は、この日午後5時過ぎ、みずほペイペイドーム敷地内の商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」館内で、HKT48の40代の男性スタッフが男に刃物のようなもので切りつけられて負傷。20代の女性も襲われ、2人が救急搬送されたと発表。いずれも命に別状はないという。男は逃走中で、警察が行方を追っている。

よしもと福岡劇場も同商業施設内にあるが、球団側は警察の指示に基づき、施設内の安全確保を最優先。一般客は順次退館し、一部公演やイベントについては中止した。15日以降の営業、各公演の実施可否については警察との協議のうえ、決定するという。