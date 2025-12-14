菊花賞馬アーバンシックは10着に敗れた。レース前半からスローペースとなり、中団で我慢しきれずに向こう正面では先頭へ。先頭に立ってからはリラックスして走れているように見えたが、直線に入ってからは早々に脚色が鈍り後退。ヨーロッパの強いメンバーを相手に抵抗が出来なかった。

10着 アーバンシック

C.ルメール騎手

「スローペースでした。バックストレッチで前に行く判断をしました。道中はとてもリラックスして走れていましたが、直線で反応できませんでした。わからないです」

武井亮調教師

「前が遅くて、前にも壁が作れなくていいリズムではありませんでした。ジョッキーもペースが遅かったから上げていったと言っていましたが、前半でもう少し収まっていれば違ったのかなと思いました。香港ジョッキークラブ、日本の陣営にも助けられてすごく順調には過ごせました。彼にとってはいい経験になったと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第4R・香港ヴァーズ（G1・3歳上・芝2400m・1着賞金1456万香港ドル＝約2億9000万円）でM.ギュイヨン騎乗、ソジー（牡4・A.ファーブル）が勝利した。2着にジアヴェロット（牡6・M.ボッティ）、3着にゴリアット（せん5・F.グラファール）が入った。勝ちタイムは2:28.05（良）。

日本馬、C.ルメール騎乗のアーバンシック（牡4・美浦・武井亮）は10着敗退となっている。

香港ヴァーズ・ソジーとM.ギュイヨン騎手 (C)The Hong Kong Jockey Club

M.ギュイヨン騎乗のフランス馬、ソジーが混戦から抜け出した。レース前半からかなり緩い流れとなり、向こう正面では日本馬アーバンシックが先頭に立つ流れに。直線では粘り込めなかったアーバンシックが遅れをとり、差し馬が台頭。4頭の追い比べの中からソジーが抜け出していた。

【全着順】

1着 ソジー

2着 ジアヴェロット

3着 ゴリアット

4着 アルリファー

5着 ロスアンゼルス

6着 バンドルアワード

7着 モーメンツインタイム

8着 カーインジェネレーション

9着 エンスード

10着 アーバンシック・日

11着 エイドン