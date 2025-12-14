【香港ヴァーズ】ギュイヨン「信じられない気持ち」凱旋門賞3着馬・仏ソジーが抜け出す
現地12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた香港国際競走第4R・香港ヴァーズ（G1・芝2400m）は、フランスのG1馬・ソジーが混戦の中から抜け出した。2着には昨年Vのジアヴェロット、3着にはグラファール師が管理するゴリアットが入った。
香港ヴァーズ、勝利ジョッキーコメント
1着 ソジー
M.ギュイヨン騎手
「本当に素晴らしい馬です。凱旋門賞でも2度すごくいい走りを見せてくれて、そして今日はG1制覇。信じられない気持ちです。オーナー、調教師とここまで来られたことを、チーム全員がとても喜んでいます」
レース結果、詳細は下記のとおり。
現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第4R・香港ヴァーズ（G1・3歳上・芝2400m・1着賞金1456万香港ドル＝約2億9000万円）でM.ギュイヨン騎乗、ソジー（牡4・A.ファーブル）が勝利した。2着にジアヴェロット（牡6・M.ボッティ）、3着にゴリアット（せん5・F.グラファール）が入った。勝ちタイムは2:28.05（良）。
日本馬、C.ルメール騎乗のアーバンシック（牡4・美浦・武井亮）は10着敗退となっている。日本馬アーバンシックは粘れず
M.ギュイヨン騎乗のフランス馬、ソジーが混戦から抜け出した。レース前半からかなり緩い流れとなり、向こう正面では日本馬アーバンシックが先頭に立つ流れに。直線では粘り込めなかったアーバンシックが遅れをとり、差し馬が台頭。4頭の追い比べの中からソジーが抜け出していた。
【全着順】
1着 ソジー
2着 ジアヴェロット
3着 ゴリアット
4着 アルリファー
5着 ロスアンゼルス
6着 バンドルアワード
7着 モーメンツインタイム
8着 カーインジェネレーション
9着 エンスード
10着 アーバンシック・日
11着 エイドン