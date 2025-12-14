現地12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた香港国際競走第4R・香港ヴァーズ（G1・芝2400m）は、フランスのG1馬・ソジーが混戦の中から抜け出した。2着には昨年Vのジアヴェロット、3着にはグラファール師が管理するゴリアットが入った。

香港ヴァーズ、勝利ジョッキーコメント

1着 ソジー

M.ギュイヨン騎手

「本当に素晴らしい馬です。凱旋門賞でも2度すごくいい走りを見せてくれて、そして今日はG1制覇。信じられない気持ちです。オーナー、調教師とここまで来られたことを、チーム全員がとても喜んでいます」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第4R・香港ヴァーズ（G1・3歳上・芝2400m・1着賞金1456万香港ドル＝約2億9000万円）でM.ギュイヨン騎乗、ソジー（牡4・A.ファーブル）が勝利した。2着にジアヴェロット（牡6・M.ボッティ）、3着にゴリアット（せん5・F.グラファール）が入った。勝ちタイムは2:28.05（良）。

日本馬、C.ルメール騎乗のアーバンシック（牡4・美浦・武井亮）は10着敗退となっている。

香港ヴァーズ・ソジーとM.ギュイヨン騎手 (C)The Hong Kong Jockey Club

日本馬アーバンシックは粘れず

M.ギュイヨン騎乗のフランス馬、ソジーが混戦から抜け出した。レース前半からかなり緩い流れとなり、向こう正面では日本馬アーバンシックが先頭に立つ流れに。直線では粘り込めなかったアーバンシックが遅れをとり、差し馬が台頭。4頭の追い比べの中からソジーが抜け出していた。

【全着順】

1着 ソジー

2着 ジアヴェロット

3着 ゴリアット

4着 アルリファー

5着 ロスアンゼルス

6着 バンドルアワード

7着 モーメンツインタイム

8着 カーインジェネレーション

9着 エンスード

10着 アーバンシック・日

11着 エイドン