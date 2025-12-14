12月14日、中山競馬場で行われたG3・カペラステークス（ダ1200m）は、1番人気のテーオーエルビスが圧巻の走りで重賞初制覇を飾った。5馬身差の2着には2番人気のヤマニンチェルキ。

カペラS、勝利ジョッキーコメント

1着 テーオーエルビス

鮫島克駿騎手

「もう強いのひとことですね。最後はしっかり切れてくれますし、砂被ったり、馬込みの中でも怯まずに競馬をしてくれるので、乗っている方としても進路が作りやすいです。最初乗せてもらった時よりレースのうまさが備わってきたなと思います。目の前にガビーズシスターとヤマニンチェルキの人気馬がいて、外を回すのが見えていたので、内に結構スペースができて、サンライズアムールの後ろなら進路十分に確保できるなと思って、選んでいきました。今日は結果的にどんなペースであろうと、どこからでも突き抜けたかなと思います。ダートの短距離トップクラスの1頭で本当に可能性を感じますね。現状はスプリントが1番かなと思います。まだまだ3歳でとても可能性を感じる馬なので、今後とも人馬とも応援していただけたらと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

12月14日、中山競馬場で行われた11R・カペラステークス（G3・3歳上オープン・ダ1200m）は、鮫島克駿騎乗の1番人気、テーオーエルビス（牡3・栗東・高柳大輔）が快勝した。5馬身差の2着に2番人気のヤマニンチェルキ（牡3・栗東・中村直也）、3着に6番人気のエコロアゼル（牡3・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは1:08.6（稍重）。

カペラS・テーオーエルビスと鮫島克駿騎手

重賞初挑戦、初制覇

鮫島克駿騎乗の1番人気、テーオーエルビスが鮮やかな差し切りで4連勝を決めた。直線でスペースが開いてからは一気に先頭に立ち、そのままグングンと後続を突き放した。終わって見れば5馬身差の完勝。底知れぬ走りでダート短距離路線に新星が現れた。

テーオーエルビス 8戦5勝

（牡3・栗東・高柳大輔）

父：Volatile

母：Stopshoppingdebbie

母父：Curlin

馬主：小笹公也

生産者：Jeff Prunzik & Melissa Prunzik

【全着順】

1着 テーオーエルビス 鮫島克駿

2着 ヤマニンチェルキ 岩田望来

3着 エコロアゼル 団野大成

4着 ガビーズシスター 吉田隼人

5着 ニットウバジル 吉田豊

6着 サンライズアムール 北村宏司

7着 ポッドベイダー 荻野極

8着 チカッパ 横山典弘

9着 ジャスパーゴールド 菅原明良

10着 クロジシジョー 戸崎圭太

11着 タガノミスト 佐々木大輔

12着 キャンディドライヴ 落合玄太

13着 スターペスカオリ 長岡禎仁

14着 エートラックス 内田博幸

15着 ドンアミティエ 丹内祐次

16着 カルチャーデイ 柴田善臣