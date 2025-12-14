「pull it off」の意味は？わかったらあなたもネイティブスピーカー！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「pull it off」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

見慣れた英単語が並んでいますが、意外とわからない人も多いかもしれません。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「うまくやり遂げる」「成し遂げる」でした！

「pull it off」は、「本当は難しそうだけど、頑張って成功できた！」というときに使える万能フレーズ。

「なんとかやりきったよ！」とか「うまくいった！」というニュアンスで使えますよ。

「I didn’t study much for the exam, but I pulled it off.」
（あんまり勉強しなかったけど、なんとか受かったよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部