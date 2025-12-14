クリスチャン ルブタン「VENUS」誕生♡新アイコンバッグの全ラインを徹底解説

クリスチャン ルブタンから、愛の女神を名に宿す新アイコンバッグ「VENUS」コレクションが誕生しました。モダンで洗練されたシルエットに、厳選されたカーフレザーの上質感、そしてメゾンの象徴であるレッドソールを想起させるディテールが光る華やかなシリーズです。3サイズと豊富なカラーバリエーションで、日常にも特別な日にも寄り添う名品バッグを展開。新作を祝うスペシャルイベントも開催され、ホリデー気分が高まるひとときを楽しめます♪

愛の女神が導く「VENUS」新コレクション

新たなメゾンの象徴として登場した「VENUS」コレクションは、フェミニニティとセンシュアリティを美しく体現するアイコンバッグシリーズ。

フルグレインのカーフレザーを贅沢に使用し、耐久性と柔らかな質感を両立しています。

すべてのバッグにはレッドソールを思わせるポイント型シェイプのハンドルがあしらわれ、内側には軽量テクニカル素材を採用。

ミニ、バゲット、ミディアムの3サイズが揃い、それぞれが現代女性のライフスタイルに寄り添う実用性を備えています。

ANAの新作キャリー登場！機内持ち込みOKの横型ビジネスキャリーが誕生

3サイズすべての特徴&カラーを網羅

ミニ クロスボディ



価格：390,500円

取り外し可能なストラップ付きで、コンパクトながらカードスロットも備えた実用派。デイリーにも特別な日にも映えるミニマルな一品です。

サイズ：ミニ（カラー展開：ブラック／ブラウン／グリーン）

バゲット



価格：369,600円（ブラック・バーガンディ）／545,600円（マルチカラー）

ハンドキャリーもショルダーも楽しめる人気の形。限定マルチカラーは7種の素材と刺繍技術を駆使したアートピースのような仕上がりが魅力。

サイズ：バゲット（カラー展開：ブラック／バーガンディ／マルチカラー）

ミディアム



価格：522,500円

ラップトップが収納できる頼れるサイズ感。ブラックは12月中旬発売予定、ブラウンは発売中です。

サイズ：ミディアム（カラー展開：ブラック／ブラウン）

ホリデーを飾るスペシャルイベントも開催

新アイコン「VENUS」の登場を祝し、クリスチャン ルブタン銀座店と六本木ヒルズ東京店にてスペシャルイベントを開催。

シャンパンとスイーツを楽しみながら最新コレクションをゆったりと体感できます。ご購入者にはオリジナルギフトも用意され、ホリデーシーズンの特別感をさらに高めてくれます。

【開催日程】

銀座店：2025年12月12日（金）16:00-20:00／13日（土）15:00-19:00

六本木ヒルズ東京店：12月13日（土）・14日（日）15:00-19:30

新しい自分に出会える「VENUS」を手にして

新たな季節を迎える今、クリスチャン ルブタンの「VENUS」コレクションは、持つ人の魅力をそっと引き出す存在になってくれます。

上質なカーフレザーの温もり、エレガントな色彩、そして機能性を兼ね備えた3サイズのラインナップは、日常から特別な日まで幅広く寄り添ってくれるはず。

イベントでの特別なひとときとともに、あなたらしい一品を見つけてみてはいかがでしょうか♡