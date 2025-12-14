カブス・今永昇太投手（32）が14日、都内で行われた「THE BASEBALL INTELLIGENCE 2025 supported by AHS ホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―」に参加した。巨人・大勢投手（26）とも共演し最速170キロマーク指令も出した。

今イベントはアスリートのセカンドキャリア支援の一環として開催。アスリートが持つトップレベルの技術、経験を次世代に伝承する場、新しいスポーツ指導、体験インフラとしての提供の場として開始した。

昨オフは自主トレもともに行った大勢と登壇した今永は自らの投球フォームもわかりやすく解説。特徴的な大大勢の投球フォームは車の運転に例えながら「車のスピード出して止まると自分がちょっと前行くじゃないですか。それと原理似てて、自分が早く移動して、きゅって止まったら腕がぱって出てくる。大勢選手はスピードも出せるし、強く止まれる。その中でアームコントロールもできているので、あれほどのボールがコントロール良く投げられているんじゃないかな」と力説した。

イベント後の取材では「体の使い方のうまさがあれば170キロぐらいは出ると思うので。ここから年齢も精神も成熟してくれば必ず出せると思う」と期待。大勢も「170キロ投げられるように頑張ります」と力を込めた。