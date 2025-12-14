老後に住みたい「大分県の自治体」ランキング！ 2位「大分市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
穏やかで時間に追われないスローライフへの憧れを持つ人は少なくありません。美しい景色と歴史的な魅力を持つ街並みは、日々の散策や趣味の時間に彩りを添えてくれるでしょう。
【5位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年12月4日、全国20〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に住みたい「大分県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大分市／69票大分県の県庁所在地である大分市は、行政・経済の中心地として、生活インフラ、医療機関、商業施設が充実しています。都市機能の高さと落ち着いた住環境が、老後の生活のしやすさとして評価されました。利便性を重視する層からの支持を集めたと考えられます。
回答者からは「交通の便が良くて商業施設なども揃っているので住みたいです」（50代女性／広島県）、「医療機関や商業施設が揃っているので生活しやすそうだから」（50代女性／愛知県）、「自然と都会のバランスが良いから」（30代女性／岐阜県）といった声が集まりました。
1位：別府市／138票大分県別府市が、大分県内で圧倒的な票を集めて1位となりました。別府は「温泉の街」として世界的に知られ、豊富な温泉資源が日々の生活に溶け込んでいます。温泉による健康維持への期待や観光都市としての活気、そして海と山に囲まれた美しい景観が、老後の住まいとして最大の魅力です。毎日温泉を楽しめる生活が憧れを集めました。
回答者からは「世界的に有名な温泉地で、医療や観光も充実して安心だから」（50代女性／兵庫県）、「温泉が有名なので、老後の体が弱っている時期に温泉でケアしたい」（20代女性／宮城県）、「温泉資源が豊富で、生活費が比較的安く、温暖な気候なので過ごしやすい上、コンパクトな街で医療機関や生活施設も整っているから」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)