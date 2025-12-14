好き&行ってみたい「茨城県のイルミネーション」ランキング！ 2位「Hitachi Starlight Illumination 2025」、1位は？
クリスマスや年末を控え、家族や友人、大切な人と特別な時間を過ごしたいと考えるホリデーシーズンとなりました。夜空を彩る壮大な光の芸術は、思い出をさらに輝かせ、心に残る一夜を演出してくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「イルミネーションに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「茨城県のイルミネーション」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「色が時間とともに変化するライトアップや、広場・駅前のクリスマスマーケット出店などもあって、賑やかで楽しい雰囲気のイルミネーションだからです」（60代男性／愛知県）、「演出に力を入れていて世界観がすばらしい」（40代女性／福島県）、「知人が行って良かったと聞いたので」（40代女性／栃木県）といった声が集まりました。
回答者からは「花でできたアーチなどがあり、イルミネーションとしてもとても可愛いので」（40代女性／長野県）、「イルミネーションだけでは無く、リース作りだったりアロマプレート作りなどもできイルミネーション以外でも思い出を作れそうだから」（20代女性／神奈川県）、「焚き火やランタンの灯りもあって、自然と光が静かに語り合うような時間が流れ、まるで夜の庭園が夢を見ているような、詩的なひとときが過ごせそうだから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：Hitachi Starlight Illumination 2025（日立スターライトイルミネーション2025）／53票日立市で開催される「Hitachi Starlight Illumination 2025（日立スタ―ライトイルミネーション2025）」が2位にランクイン。10万球以上の電球を使用し、高さ12mのメインシンボルが中世風の広場を彩る日立の冬の風物詩です。イルミネーション期間中は日立シビックセンター新都市広場が美しい光に彩られ、駅周辺の建物や街路樹が幻想的な光に包まれます。
1位：いばらきフラワーパークイルミネーション Moonlight Rose Garden 2025（ムーンライトローズガーデン 2025）〜灯りと光のまほうにかかる時間〜／81票堂々の1位に輝いたのは、「いばらきフラワーパークイルミネーション Moonlight Rose Garden 2025（ムーンライトローズガーデン 2025）〜灯りと光のまほうにかかる時間（とき）〜」でした。石岡市にあるいばらきフラワーパークは、四季折々の花々が楽しめる自然豊かな施設です。特に秋から冬にかけてのイルミネーションは、800品種の秋バラや2万輪のマリーゴールドをはじめとした広大な敷地を舞台に、幻想的な光のアートを展開。自然と光が調和したロマンチックな空間は、訪れる人々を魅了します。
