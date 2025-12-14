「リアルハンコックもいけそう」王林、黒髪イメチェンショットに絶賛の声！「色気がすごい」「妖艶な美しさ」
青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは12月11日、自身のInstagramを更新。イメチェンショットを公開しました。
【写真】王林、黒髪イメチェンショットに絶賛の声！
この投稿にファンからは、「黒髪もすてき」「きれいで色気がすごい」「妖艶な美しさ！」「大人のレディですな 次のヘアカラーも楽しみ」「似合い過ぎ」「美し過ぎて息が止まりそうになりました」「リアルハンコックもいけそう」「めっちゃかわいい」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】王林、黒髪イメチェンショットに絶賛の声！
「黒髪もすてき」王林さんは「そういえばお仕事で長らくのおれんじボブから黒髪になっておりました」とつづり、2枚の写真を投稿。黒髪に紫のドレスを合わせた姿を披露しました。透明感のある肌が際立っており、美しい印象です。
「王林ちゃんスタイル抜群」王林さんは11月20日の投稿で、「#おうりんのぬの ひさびさの」とつづり、さまざまなコーディネートを披露。コメントでは、「やはり何でも似合うよね」「王林ちゃんスタイル抜群」「かわいいし、カッコイイ」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:古原 美咲)