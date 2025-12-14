人気TikTokerの主人公こと金丸紗希さんが、週刊ヤングジャンプ（集英社）2026年2号の表紙・巻頭グラビアを飾りました。



【写真】つるん陶器肌の主人公（金丸紗希）さん

2025年春に「雑誌の表紙になりたい」と夢を語った彼女がついに初表紙を飾りました。そして、今回のグラビアはTikTokでバズっている「#引きこもりが海で水着になるまであと〇日」との連動企画。彼女らしく、ビーチで王道ビキニ、ベッドでしっとりランジェリーなどなど惜しみなく披露しています。



表紙では、透き通るようなミントグリーンのランジェリー姿。青空の下、カラフルなビキニ姿で弾けるような笑顔を見せるカットや、夕日をバックにチューブトップビキニに身を包み、大人の色気を漂わせる一枚など、多彩な魅力を表現しています。アザーカット集としてデジタル限定写真集「これが、主人公でしょ！？」もリリースされました。



金丸さんは「ずっと憧れていたヤングジャンプの表紙に立てたことが本当に夢のようです。応援してくださった皆様のおかげでここまで来られました。これからも表紙を何度も飾れるようなグラビアアイドルとして、SNSはもちろん、さまざまな活動に挑戦していきたいと思います。今回の撮影を通して、もっと自分を磨きたいという気持ちが強くなりました。引き続き応援していただけるとうれしいです。ヤンジャンの歴史に自分が載れたことを誇りに思います。初心を忘れずに頑張ります。いつか“常連表紙”と呼ばれる存在になれるよう努力し続けます」と喜びを語っています。



【主人公プロフィール】

生年月日2002/04/05 熊本県出身 株式会社Unlock所属 清楚系かつあざとい雰囲気が魅力の女性インフルエンサー。 「Henceforth」を制服姿で踊る動画がバズったことをきっかけに、 今ではSNS総フォロワー数200万人超。「週プレ グラジャパ!」にてグラビアデビュー。 活動内容：グラビア、SNSコンテンツ、モデル活動ほか