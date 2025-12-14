ミスFLASH2025の卒業グラビア第2弾として、葵成美さんがFLASHに登場しました。彼女自身の提案により、初めてとなる和風グラビアを披露しました。



【写真】砂付きボディにドキッ 葵成美さんがビーチで開脚ポーズ

「今年はプライベートで浴衣を着られなかったので、着られてよかったです」と語る通り、可憐な浴衣姿とFカップのプロポーションは必見です。



今回公開されたのは、庭園をバックに、縁側で撮影されたカット。エンジ色に花柄があしらわれたレースのランジェリーを身にまとい、浴衣がはだけ艶めかしい白肌が露わに。髪飾りの紫の花がしっとりしたオトナの色気を際立たせています。



【葵成美さんプロフィール】

あおいなるみ 25歳 2000年5月20日生まれ 三重県出身 T160B83(F)W55H85 2021年にレースクイーンデビュー。2022年にはSUPER GTのレースクイーンとなり、日本レースクイーン大賞新人部門で「東京中日スポーツ新人賞」を受賞した。2023年からは西口プロレスのリングガールとしても活躍している。そのほか最新情報は、公式X(@narumi___00)、Instagram(@naruminn21)にて