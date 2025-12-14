¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀµÌÚÃÒÌé¡¢¤¢¤ÈÈ¾·î¤ÇÊÒ¼ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÀ©¸Â²ò½ü¤â¡Ö´ðËÜ¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¡¡à¤±¤¬¤Î¸ùÌ¾á¤ÇÆÀ¤¿´¶³Ð¤È¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬14Æü¡¢ËÜÎÝÂÇ20ËÜ¤ÈÎ¾¼ê¥¹¥¤¥ó¥°·ÑÂ³¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç17»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSPECIAL¡¡TALK¡¡SHOW¡á1891¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÀµÌÚ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï1Ç¯´Ö¤±¤¬¤Ê¤¯Àï¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó20ËÜÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Ä¤«¤à¤â¡¢4·î18Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¸å¤Ëº¸¸ª¤òÉé½ý¡£Æ±30Æü¤Ëº´²ì»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Çº¸¸ª´ØÀá°¡Ã¦±±¤ËÈ¼¤¦º¸¸ª´ØÀá¥Ð¥ó¥«¡¼¥È½¤Éü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤Î¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢½Ñ¸å8¥«·î´Ö¤Ï±¦¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤äºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ÈÈ¾·î¤Ç²ò½ü¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÀµÌÚ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡ÊÊÒ¼ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¡¢³°¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬´¶³ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ðËÜ¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÒ¼ê¤òÎ¥¤·¤ÆÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ï¥Ü¡¼¥ëµå¡£Î¾¼ê¤À¤Ã¤¿¤éÆÏ¤«¤Ê¤¤¤«¤é¿¶¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ÊÒ¼ê¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤µå¤ò¸«Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ´ü´Ö¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÎºî¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÆÃÓÂóÅÍ¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¡ÊÂÇ·â¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿ÂÇ·â¥É¥ê¥ë¤òÈ¿Éü¡£Äã¤á¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤äÆâ³Ñ¤Îµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥È¤Î½Ð¤·Êý¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤·¤ß¤³¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£à¤±¤¬¤Î¸ùÌ¾á¤ÇÆÀ¤¿´¶³Ð¤È¿·¤¿¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤ÇÍèµ¨¤ÏËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë