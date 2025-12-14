愛希れいか、近距離で“至上の美”ビジュアル カレンダー発売決定 今年は大河『べらぼう』など活躍
元宝塚歌劇団月組トップ娘役で俳優の愛希れいかが、2026-2027年カレンダー『Elysia』を発売することが決定した。
【別カット】さまざまなメイクを施した愛希れいかの表情
2025年は大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』や、カンテレ×FOD『未恋〜かくれぼっちたち〜』のヒロイン役、『相棒 season23』最終回拡大スペシャルなど映像作品への出演に加え、ミュージカル『イリュージョニスト』のヒロイン、『マタ・ハリ』の主人公マタ・ハリ役を務めるなど、映像、ミュージカルの双方で活躍した。
2026-2027年カレンダーのタイトル「Elysia」（エリシア）は、ギリシャ語の「Elysium（理想郷・至福の地）」に由来し、響きが柔らかく女性的で、“至上の美”をイメージさせることからタイトルに使用した。
数々の女性誌で活躍するメイクアップアーティスト・河嶋希氏によるメイクアップのもと、人気アイドルグループや俳優から指名をもらうなど今話題のフォトグラファーの山口侑紀氏が撮影を担当。
春らしいピンク色を使ったキュートなメイクから、涼しげで艶やかなナチュラルメイク、クールで洗練されたモードメイク、そしてビジューや花びらを使用したアートメイクまで、4つのテーマを軸にさまざまなメイクを施した愛希の姿が楽しめる。メイクにフォーカスした近距離ショットで、いつもより一層表情に注目。
予約がスタートしており、アーティストオンラインショップ「A!SMART（アスマート）」では2026年1月11日（日）午後11時59分までに注文すると、ポケットカレンダーがつく。また、オフィシャルファンクラブ「CLUB CHAPI」会員購入特典は、愛希直筆サインが入る。
さらに、「ローソンチケット」の注文者を対象に、カレンダー発売を記念した対面式イベントが、2月14日に神戸、21日に渋谷で開催決定。愛希と写真が撮れる2ショット特典も用意される。
また、関連グッズとしてカレンダーのアザーカットを使用したステッカーとアクスタキーホルダー、チケットケースも販売。
■愛希れいか コメント
今年もカレンダーを発売できたことを、とてもうれしく思っています。素晴らしい皆さまのお力添えのおかげで、今年もとっても素敵な仕上がりになりました。この一年、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。
