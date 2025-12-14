タレントのYOU（61）が宝島社「SPRiNG」公式YouTubeチャンネルで配信している「YOUのこれからこれから Season2」に出演。ゲストにエッセー執筆を中心に、翻訳、作詞など幅広く活躍する内田也哉子さん（49）を迎え、トークを展開。夫で俳優の本木雅弘（59）との出会いについて語った。

「15歳で夫に出会って、16歳で初めてご飯を2人で食べに行った時に、“あなたの白髪の姿が見える”って言われて」と語った内田さん。本木との初めての“デート”で言われた衝撃の一言を明かし、「凄いショックだったの」と心境を打ち明けた。

YOUは「怖いわね、本木さん」としながらも「彼の表現的には“一緒にいる”っていう意味でおっしゃったんだと思う…」とフォローした。

すると、「本当に若い時から老けてて。キャピキャピの時代がなくて」と内田さん。「母が早くに私に自由を与えすぎちゃったから、自由ってこんなに重たいものなんだって、責任を伴う。とっても怖かった、自由が」と母・樹木希林さんに早くから自由を与えられたことに言及。その教育方針が自身に影響を与えていることを分析していた。