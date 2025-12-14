¶¶²¼Å°»á¡¡¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À¤ÇÃæ¹ñÈ¿È¯¤Ë¡ÖÍ¦¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¡×¡ÖµÈËÜ¿·´î·à¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ÇµÞÂ®¤Ë°²½¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïº£Ç¯¤Î³Æ³¦¤Î¡ÖÌ¾¸À¡×¤È¡ÖÌÂ¸À¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤¬¡ËÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ëÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹â»Ô»á¤ÎÅúÊÛ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯ÉÜ¤¬¤º¤ë²á¤®¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ²È¾µÇ§¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¹ñ¤ÈÇ§¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¡£¤¿¤À¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ËÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤âÎã¤¨¤ÐÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤òµß½Ð¤¹¤ë¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâË¡¤Ç¤Ï¤½¤Î¹ñ¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¹ñ¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¤ÎÆ±°Õ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤¬¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ï¹ñ¤«¤É¤¦¤«¡©¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡©¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤ÈÇ§¤á¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¤âÇ§¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤éÍ¦¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¤ÇÂÎÀ©¤âÀ°¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤â¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÍ¦¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¡×¤È¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¸À¤¦¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Í¡£¥Ý¥í¥Ã¤È¸À¤Ã¤¿¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ç¸þ¤³¤¦¤¬¥¬¥Ä¥ó¤ÈÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï¹³µÄ¤Ç½ª¤ï¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤«¤é¥±¥ó¥«¿á¤Ã³Ý¤±¤È¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤È¤¤¤¿¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£