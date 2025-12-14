「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会で、ブレイキングダウンと中国の格闘家軍団の対抗戦が行われた。

副将戦では前バンタム級王者の井原良太郎が、武林風の最強王者、“路上のライオン”ウェイ・ウェイヤンを判定５−０で下した。激しい殴り合いが繰り広げられた中で、井原が圧力を強めて追い込む場面も。延長でも終盤に有効打を当てて追い込み、勝利を飾った。ウェイは不服そうに首を振ったが、最後は井原をたたえた。

前回ＢＤ１７で王座から陥落。再起戦を飾った井原は男泣き。「ごめんなさい。ＫＯできなくてすいません。最強メンバー集めるって言われて、正直周りがすごい選手だったので、プレッシャーがあった」と明かし、「ベルト取られて、それと同時にプライベートもあまりよくなくて・・・。年が変わるので、来年、井原良太郎の年って言われるように頑張ります。よろしくお願いします」と、言葉を紡いだ。