松下洸平、TREASUREとのロケで“MC力”話題に 感謝の声殺到「めっちゃ神」「また共演してください」
俳優の松下洸平が、13日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：30〜後11：24）に出演。同番組アーティストナビゲーターとして、グローバルボーイズグループ・TREASUREが所属する韓国・ソウルのYGエンターテイメント本社に日本のメディアとして初潜入した。
【写真】「11人目でどうですか？」TREASURE×松下洸平の記念ショット
松下は、日本出身メンバーのハルト、アサヒ、日本語が得意なジフン、ジュンギュの案内で、ジムや食堂にレッスン場など、YGエンターテイメントのアーティストファーストな設備を見学。ヒョンソク、ジフン、ヨシ、アサヒが作詞作曲をするために使う個室まで紹介した。
さらに、ジムを見学した松下は、ジフンの腹筋について「（ユニット曲）MOVEのMVでも…」と切り出すなど、豊富な知識に基づいたコメントも。コロナ禍でデビュー計画が遅れたというTREASUREについて、メンバーに寄り添いながら深堀りするインタビューも届けた。
そんな松下と写真を撮ったハルトは「11人目でどうですか？」と提案。松下が「38歳ですけど…」と謙そんすると、メンバーたちは「いけます」とうなずいた。すると、松下は「ツアー、2回に1回休むよ」と返し、笑いも忘れなかった。
同番組での松下の言動には「松下洸平さんが大好きになってきた」「MCとしてめっちゃ神」「事前にちゃんとTREASUREのこと調べてYouTubeまで見て下さって話も広げてくれて、松下洸平さんは神MCです」「本当に松下洸平さんで良かった」「また松下洸平さんTREASUREと共演してください絶対」といった声が寄せられている。
【写真】「11人目でどうですか？」TREASURE×松下洸平の記念ショット
松下は、日本出身メンバーのハルト、アサヒ、日本語が得意なジフン、ジュンギュの案内で、ジムや食堂にレッスン場など、YGエンターテイメントのアーティストファーストな設備を見学。ヒョンソク、ジフン、ヨシ、アサヒが作詞作曲をするために使う個室まで紹介した。
そんな松下と写真を撮ったハルトは「11人目でどうですか？」と提案。松下が「38歳ですけど…」と謙そんすると、メンバーたちは「いけます」とうなずいた。すると、松下は「ツアー、2回に1回休むよ」と返し、笑いも忘れなかった。
同番組での松下の言動には「松下洸平さんが大好きになってきた」「MCとしてめっちゃ神」「事前にちゃんとTREASUREのこと調べてYouTubeまで見て下さって話も広げてくれて、松下洸平さんは神MCです」「本当に松下洸平さんで良かった」「また松下洸平さんTREASUREと共演してください絶対」といった声が寄せられている。