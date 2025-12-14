作曲家の俊龍による音楽プロジェクト・Sizukが、19thデジタルシングル「Gliding Claw」を1月10日(土)より配信することが決定した。

本楽曲はTVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』オープニング主題歌。作曲を俊龍が手掛け、作詞に畑亜貴、編曲に白戸佑輔を迎えたエネルギッシュなナンバーとなっている。

配信情報の公開に合わせ、「Gliding Claw」のジャケットと試聴動画も公開された。Sizukの最新情報は公式サイトや公式SNSアカウントにて発信中だ。

■19th Digital Single「Gliding Claw」

2026年1月10日(土)発売

Streaming ＆ Download: https://sizuk.lnk.to/GlidingClaw 収録内容

M1. Gliding Claw ※TVアニメ「転生したらドラゴンの卵だった」オープニング主題歌

M2. Gliding Claw Instrumental

M3. Gliding Claw TV size ver. 歌：AYAME

作詞：畑亜貴

作曲：俊龍

編曲：白戸佑輔