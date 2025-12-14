Sizuk、アニメ”ドラたま”OP主題歌「Gliding Claw」配信決定。ジャケット＆試聴動画が公開
作曲家の俊龍による音楽プロジェクト・Sizukが、19thデジタルシングル「Gliding Claw」を1月10日(土)より配信することが決定した。
本楽曲はTVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』オープニング主題歌。作曲を俊龍が手掛け、作詞に畑亜貴、編曲に白戸佑輔を迎えたエネルギッシュなナンバーとなっている。
配信情報の公開に合わせ、「Gliding Claw」のジャケットと試聴動画も公開された。Sizukの最新情報は公式サイトや公式SNSアカウントにて発信中だ。
■19th Digital Single「Gliding Claw」
2026年1月10日(土)発売
Streaming ＆ Download: https://sizuk.lnk.to/GlidingClaw
収録内容
M1. Gliding Claw ※TVアニメ「転生したらドラゴンの卵だった」オープニング主題歌
M2. Gliding Claw Instrumental
M3. Gliding Claw TV size ver.
歌：AYAME
作詞：畑亜貴
作曲：俊龍
編曲：白戸佑輔
関連リンク
◆Sizuk オフィシャルサイト
◆Sizuk オフィシャルX
◆Sizuk オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Sizuk オフィシャルTikTok