¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬¡¢2026Ç¯7·î¤Ë¼«¼ç´ë²è¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãHugs Vol.6¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢½©¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àNew Album¡ØDEKAI(ÆÉ¤ßÊý¡§¥Ç¥«¥¤)¡Ù¡¢¡ØPURE¡Ù¤ò2ËçÆ±»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2022Ç¯°ÊÍèÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡ãHugs¡ä¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¡¦Åìµþ¤Î2²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î5Æü(Æü)¤Î¿À¸Í¸ø±é¤Ë¤ÏEve¤ÈÂæÏÑ¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ý¥Ã¥×¥Ð¥ó¥É¡¦¥¤¥ë¥«¥Ý¥ê¥¹¤¬¡¢7·î17Æü(¶â)¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ë¤Ïamazarashi¤È´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Silica Gel¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥¤¥ë¥«¥Ý¥ê¥¹¡¢Silica Gel¤ÏºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿¡ÉTatsuya Kitani Asia Tour 2025¡È¤Ë¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÂÐÃÌ/ÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¼Â¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Î¾¸ø±é¤È¤â¡¢ËÜÆü14Æü¤è¤ê¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB UNREALITY¡×¤Ë¤ÆºÇÂ®¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯½©¤Ë¤ÏNew Album¡ØDEKAI(ÆÉ¤ßÊý¡§¥Ç¥«¥¤)¡Ù¡¢¡ØPURE¡Ù¤¬2ËçÆ±»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï2024Ç¯¤Î¡ØROUNDABOUT¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£»£±Æ¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î²¬ÅÄµ®Ç·¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ãTATSUYA KITANI Presents ¡ÈHugs Vol.6¡í¡ä
2026.07.05 (Æü) Ê¼¸Ë GLION ARENA KOBE
£÷/Eve, ¥¤¥ë¥«¥Ý¥ê¥¹ ³¤ÆÚ·º·Ù
OPEN 16:30 / START 17:30
2026.07.17 (¶â) Åìµþ Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
£÷/amazarashi, Silica Gel
OPEN 17:30 / START 18:30
¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \9,800(ÀÇ¹þ)
¢¨⼩³Ø⽣°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡£(Ì¤½¢³Ø»ù⼊¾ìÉÔ²Ä)
¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ç¤Î⼊¾ì
¢¨¤ª⼀⼈ÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ¤ß²ÄÇ½¡£
¡¦¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄêÀÊ \9,800(ÀÇ¹þ)
¢¨⼩³Ø⽣°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡£(Ì¤½¢³Ø»ù⼊¾ì²Ä)
¢¨ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤¡¢Ì¤½¢³Ø»ù1Ì¾¤Þ¤ÇÉ¨¾å¤Ç¤Î⼊¾ìÌµÎÁ¡£(Ã¢¤·ºÂÀÊ¤ò»È⽤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡£)
¢¨¤ª⼀⼈ÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ¤ß²ÄÇ½¡£
¢¨¿À⼾¸ø±é¸Â¤ê¡¢⼀ÉôÃåÀÊ»ØÄê¤ÎºÂÀÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
CLUB UNREALITYÀè⾏
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12⽉14⽇(⽇)19:00¡Á12⽉23⽇(⽕)23:59,
https://tatsuyakitani.com/#fanclub
¢£New Album¡ØDEKAI¡Ù
¢£New Album¡ØPURE¡Ù
2026Ç¯½©¥ê¥ê¡¼¥¹
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
