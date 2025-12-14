ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」が１４日、東京・有明アリーナで全国ツアーの追加公演を開催した。７月から全６都市を巡ったグループ初となるアリーナツアーのフィナーレ。「ＴＨＩＳ ＩＳ ＭＥ：Ｉ」など全２０曲を披露し、今年ラストとなる単独公演を飾った。

結成２周年を前に感謝の思いを届けた。１６日に迎えるグループの誕生日に向けてＹＵＮＯＮは「ここまで駆け抜けてきて、『楽しかった』という言葉が一番当てはまる」と感無量の表情。会場には１３日からの２日間で計約２万人が集まり、リーダーのＭＯＭＯＮＡは「伸び伸びと活動できるのはファンののおかげです」と笑顔を輝かせた。

今年は体調不良などによりメンバーの離脱者が相次いだ一方、アリーナツアーに加えて初アルバムも発売するなど成長も遂げた。それでも、ＭＯＭＯＮＡは「新しい世代を代表する未来のアイドル」という意味が込められたグループ名になぞらえながら「日々、『アイドルとは？』とすごく考えますし、私たちの理想と夢を探し続けていきたいです」と飽くなき向上心をのぞかせる。「これからもメンバーとファンのみんなと本気で走って活動できたら」。唯一無二のアイドルを目指し、３年目も自分たちらしく突っ走っていく。