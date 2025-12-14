「最近寒すぎん？」→ 近くの【ユニクロ】へ！ 冬にあると超助かる♡「優秀アイテム」

いつの間にか冬も本番。冷え込む日はお出かけ気分が上がらない……という人も多いはず。そんなときに頼りになるのが、機能性優秀なあったかアイテムです。すっきり見えする保温パンツや、吸湿発熱素材を使用したマフラーを、今回は【ユニクロ】からご紹介。毎日のコーデに馴染む、心強いラインナップです。外出が億劫になりがちな季節は、賢く防寒しつつおしゃれを楽しんで。

見た目すっきり！ 保温機能付き裏起毛パンツ

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ / 丈長め」\4,990（税込）

形はすっきりとスタイリッシュなのに、裏起毛で寒い日に頼れそうなウォームパンツ。保温機能のほか、小雨や小雪の日に選びたい撥水機能も備えているのが魅力です。縦横どちらにも伸びる2WAYストレッチ、ファスナーポケット付きも嬉しいポイント。デイリーはもちろん、アウトドアや旅行にもおすすめの1本です。

冬コーデのアクセントになるチェック柄のあったかマフラー

【ユニクロ】「ヒートテックマフラー」\1,990（税込）

吸湿発熱性のあるヒートテック素材を使用した、あたたかさに期待できるマフラー。公式サイトによると「チクチクしにくい」とのことで、つけ心地もよさそうです。チェック柄は地味にまとまりがちな冬コーデのアクセント役におすすめ。2,000円以下で手に入るのも嬉しいポイントです。

Writer：Anne.M